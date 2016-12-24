На двух федеральных трассах в Мордовии вводятся временные ограничения на движения грузовых транспортных средств

ФКУ Упрдор Москва Нижний Новгород информирует, что 19 января с 20:00 ограничено движение большегрузных автомобилей на следующих участках федеральных трасс:

• Р-178 Саранск – Ульяновск, км 13 – км 83 (Аксёново – Дубенки);

• М-5 «Урал» подъезд к Саранску, км 23 – 177 (Торбеево – Пензятка)

В зоне прохождения автомобильных дорог фиксируется резкое ухудшение погодных условий. Ограничения введены для обеспечения безопасности и во избежание ДТП с тяжелыми последствиями. Ориентировочный срок их снятия - 20 января 12:00 (мск). Время может быть изменено в случае сохранения неблагоприятных погодных условий.

Водителям грузового транспорта, следующим по указанным трассам, необходимо прекратить движение встать на площадках для отдыха, у придорожного сервиса или выбрать другой маршрут следования.

Дорожные службы, обслуживающие федеральные трассы Р-158, Р-178 и М-5 (подъезд к Саранску) в республике, работают в усиленном режиме. Уборку и обработку непрерывно ведут более 50 единиц спецтехники. За дорожной ситуацией следят четыре патруля.

Водителей призывают быть предельно внимательными на дорогах. Если непогода застала вас в пути, то снижайте скорость и увеличивайте дистанцию между автомобилями, не совершайте резких маневров, не рискуйте на обгонах. Учитывайте погодные и дорожные условия.

Телефон для связи с диспетчерской 8-800-505-76-52 (круглосуточно, звонок бесплатный). Дорожники готовы оперативно отреагировать на сообщения о нештатных ситуациях и оказать необходимую помощь водителям.