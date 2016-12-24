Мордовия победила в номинации «За лучшее информационное освещение» Дня региона на выставке «Россия»

Мордовия победила в специальной номинации «За лучшее информационное освещение» Дня региона на международной выставке-форуме «Россия». Награду республике вручил Первый заместитель руководителя администрации Президента России Сергей Кириенко.

«Наш национальный колорит и гостеприимство, необычная экспозиция и презентация региона, наши поводы для гордости - все так впечатлило журналистов, освещавших выставку, что материалы о нашей республике в СМИ действительно стали самыми интересными, яркими, вдохновляющими! Благодарю всю нашу большую команду за сплоченность и работу единым фронтом!» - отметил Глава Мордовии Артём Здунов.