Мордовия победила в номинации «За лучшее информационное освещение» Дня региона на выставке «Россия»

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«Ёлка желаний» и Артём Здунов исполнили мечту маленькой Алёны
Мордовия победила в специальной номинации «За лучшее информационное освещение» Дня региона на международной выставке-форуме «Россия». Награду республике вручил Первый заместитель руководителя администрации Президента России Сергей Кириенко.
«Наш национальный колорит и гостеприимство, необычная экспозиция и презентация региона, наши поводы для гордости - все так впечатлило журналистов, освещавших выставку, что материалы о нашей республике в СМИ действительно стали самыми интересными, яркими, вдохновляющими! Благодарю всю нашу большую команду за сплоченность и работу единым фронтом!» - отметил Глава Мордовии Артём Здунов.
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