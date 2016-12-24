Артём Здунов и Станислав Дужников обсудили реализацию кинематографических проектов о Мордовии

17 января Глава Мордовии Артём Здунов встретился с заслуженным артистом России, нашим земляком Станиславом Дужниковым и продюсером Аллой Каргиной. Обсуждалась реализация совместных кинематографических проектов.

Глава республики поблагодарил гостей за плодотворную творческую работу, популяризацию республики и традиций мордовского народа.

Сейчас завершается работа сразу над тремя проектами – кинокартиной «Школа Бабы-Яги», документально-игровой лентой о жизни и творчестве гениального скульптора Степана Эрьзи, а также документальным фильмом «Спасая маленькие жизни». Съемки всех картин проходили, в том числе, в Мордовии.

В полнометражном фильме с элементами детектива о великом Эрьзе снялись известные российские актеры – Елизавета Арзамасова, Даниил Спиваковский, Станислав Дужников сыграл отца скульптора. Главную роль исполнил актер Мордовского национального драматического театра Павел Михайлов.

Минувшим летом в республике велись съемки и художественного фильма «Школа Бабы-Яги». В картине ярко представлены культурные традиции мордовского народа, а актерский состав смело можно назвать звездным. Проект поддержан Президентским фондом культурных инициатив. Оба фильма выйдут в прокат в текущем году, их премьеры пройдут в Мордовии и в Москве.

Работа над документальным фильмом о работе медиков Республиканской детской больницы, посвященном ее 60-летию, также близится к завершению. Главная задача, стоявшая перед авторами, - показать сложную, но такую важную работу врачей. Артём Здунов предложил провести премьерный показ документального фильма на площадке выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

Речь также шла о дальнейшем взаимодействии. Как отметил Станислав Дужников, планов на перспективу много - это и съемки полнометражного фильма о великом флотоводце Федоре Ушакове (полным ходом готовится сценарий), и продолжение истории о «Школе бабы-Яги».