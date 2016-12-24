В Доме Республики обсудили развитие в Мордовии видеоигровой индустрии

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17 января Глава Мордовии Артём Здунов провел рабочую встречу с руководителем АНО «Организация развития видеоигровой индустрии» Василием Овчиниковым. Обсуждались планы по продвижению в регионе индустрии видеоигр и поддержке игровых компаний. Во встрече принял участие помощник Главы Республики Мордовия на общественных началах Дмитрий Карасев.
Было отмечено, что видеоигровая индустрия – довольно наукоемкая сфера, она становится донором кадров для многих направлений. У Мордовии есть потенциал, существенные наработки и инициативы по развитию бизнеса, связанного с созданием компьютерных игр.
Василий Овчинников предложил провести в республике деловую конференцию для российских создателей видеоигр. Он также отметил, что со стороны Организации развития видеоигровой индустрии региону будет оказана экспертная поддержка в продвижении этого направления.
Напомним, что Мордовия активно развивает видеоигровую индустрию: в 2023 году в Саранске прошел международный чемпионат по киберспорту, прорабатывается создание в регионе Центра компетенций по видеоиграм.
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