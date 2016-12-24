Глава Мордовия поздравил с Днем печати журналистов республики







16 января в Доме Республики чествовали тех, благодаря кому мы оперативно узнаем о происходящем в Мордовии, России и мире. В наше информационное поле попадают новости позитивные и тревожные, мы находимся в курсе событий важных, интересных и неожиданных. Все это в режиме нон-стоп делают мастера журналистского дела - корреспонденты, операторы, фотографы, редакторы и издатели. С Днем печати работников медиа-индустрии Мордовии поздравил Глава республики Артём Здунов.

«Все вместе мы создаем единое информационное пространство, формируем имидж нашей республики и региональную повестку, помогаем нашим жителям и нашим землякам, которые проживают далеко от Мордовии, получать ответы на волнующие вопросы, узнавать о жизни республики, - подчеркнул руководитель региона. – Фактически мы работаем на главную задачу – обеспечить суверенитет и национальную безопасности нашей страны. Конечно, роль средств массовой информации, которые рассказывают о том, что будет, прогнозируют, дают мощные экспертные оценки, – очень важна. Люди на вас ориентируются!»

Глава Мордовии отметил, что профессия развивается, появляются новые медиа, все больше контента появляется социальных сетях. Важна и работа PR и пресс-служб. Поэтому впервые наряду с традиционными СМИ в этот день награды получили блогеры, администраторы госпабликов и школьные медиацентры.

Артём Здунов особо поблагодарил республиканские и районные СМИ за профессионализм в освещении темы специальной военной операции – с февраля 2022 года вышло более 40 тысяч материалов по этой теме. Кроме того, редакции не только освещали отправку гуманитарных грузов в зону СВО, но и сами выступали инициаторами сбора помощи.

Одной из важнейших тем Артём Здунов назвал государственную национальную политику. Особые слова благодарности прозвучали в адрес газет, телеканалов и пабликов в соцсетях за освещение работы выставки-форума «Россия» и Дня Республики Мордовия, который прошел на площадке ВДНХ.

«В ежедневном режиме вы освещаете реализацию национальных проектов, инициированных нашим Президентом. Вы в курсе того, сколько отремонтировано школ, построено детских садов, поликлиник, введено долгостроев. Об это надо рассказывать, люди должны это знать! Самое главное – показывать, как меняется к лучшему качество жизни конкретного человека», - сказал Артём Здунов.

В текущем году, объявленном Президентом страны Годом семьи, а в Мордовии – Годом трудовых династий, под пристальным вниманием журналистского сообщества окажутся семьи республики, система защиты материнства и детства, социальная поддержки многодетных семей, опыт прославленных трудовых династий.

«В наступившем году вы продолжите широкое информирование жителей республики о приоритетных для Мордовии задачах и стратегических темах. Но самое главное событие – выборы Президента Российской Федерации. Внимание всего мира будет приковано к России! Наша общая задача – максимально широко и объективно информировать жителей республики, обеспечить законность и прозрачность проведения выборной кампании», - отметил Глава Мордовии.

Работа средств массовой информации республики неоднократно отмечалась на федеральном уровне и в отраслевых конкурсах. В ходе торжественной церемонии Артём Здунов также вручил высокие награды представителям журналистского сообщества, медиа-центров, блогерам, писателям и поэтам. Также награды получили дипломанты и лауреаты премии Главы Республики Мордовия, журналистского конкурса на лучшее освещение темы о социально-экономическом развитии Мордовия и конкурса «ИнтоНАЦИЯ».

Главный редактор газеты «Эрзянь правда» Марина Девятова, которой присуждено звание «Лауреат премии Главы Республики Мордовия», поблагодарила Артёма Здунова за большое внимание к культурным традициям и языкам мордовского народа.

«Артём Алексеевич, вы обратились к мордовскому народу на родном эрзянском языке. Для нас это стало радостью и уверенностью в том, что наши мордовские языки будут жить, развиваться и передаваться будущим поколениям. Вы стали примером для нас и для всей нашей молодежи. Я, как жена офицера, и дальше буду служить великой России, любимой Мордовии и всему мордовскому народу!»

«Сегодня у журналиста особая миссия – мы живем в непростое время. Когда журналисты готовят сюжеты, репортажи, интервью, мы с особым трепетом относимся к слову. У нас в руках главный инструмент – это слово, оно должно дойти до каждого человека. Каждый из нас вносит свою лепту в процветание и развитие России, нашего любимого региона, нашу общую победу», - поблагодарила за высокую оценку труда начальник службы радиовещания ГТРК «Мордовия» Ирина Колесникова – лауреат конкурса Главы Республики Мордовия «ИнтоНАЦИЯ».

Победителей и призеров конкурса «Год педагога и наставника» наградила и.о. Председателя Правительства РМ Галина Лотванова, конкурса на лучшее освещение темы противодействия терроризму и экстремизму – и.о. заместителя Председателя Правительства РМ Алексей Ежов.

Коллег по цеху поздравила заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия – руководитель Пресс-службы Главы Республики Мордовия Елена Башкирцева. Она вручила награды дипломантам и лауреатам журналистского конкурса на лучшее освещение темы патриотического воспитания «Герои среди нас».