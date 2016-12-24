В Саранске откроется выставка мастеров кружевоплетения

18 января в Музее мордовской народной культуры (Советская, 19) откроется Республиканская выставка мастеров декоративно-прикладного искусства по кружевоплетению «Узоры кружевниц». Она организована республиканским Домом народного творчества. В выставке примут участие кружевницы из Саранска и районов Мордови. Всего будет представлено более 100 работ.

Кружевоплетение на коклюшках - народный промысел, требующий большой усидчивости и внимания. До сегодняшних дней ручное кружево не утратило своей популярности и используется в декоре одежды, постельного белья, скатертей, полотенец, салфеток. Существует и вязаное кружево, оно выполняется спицами или крючком.

«Сегодня мастерицы Мордовии продолжают традиции русского кружевоплетения, которое напоминает старинное плетеное кружево наших бабушек. Простота и доступность технологии в сочетании с высоким качеством изделий привлекают многих рукодельниц. Техника постоянно совершенствуется. При имеющемся сегодня богатом выборе изысканных моделей и разнообразии ниток не удивительно, что вязание крючком, коклюшками, челноком остается для многих любимым занятием, а зрителей впечатляет своей красотой, изысканностью, великолепием», - отметили в Музее им. С.Д. Эрьзи.

Выставка продлится до 12 февраля. Также в ее рамках запланированы мастер-классы по кружевоплетению на коклюшках, по игольному кружеву и кружеву на челноках.