В Саранске откроется выставка мастеров кружевоплетения

День образования Мордовской автономии
В Доме Республики вручили высокие государственные награды
18 января в Музее мордовской народной культуры (Советская, 19) откроется Республиканская выставка мастеров декоративно-прикладного искусства по кружевоплетению «Узоры кружевниц». Она организована республиканским Домом народного творчества. В выставке примут участие кружевницы из Саранска и районов Мордови. Всего будет представлено более 100 работ.
Кружевоплетение на коклюшках - народный промысел, требующий большой усидчивости и внимания. До сегодняшних дней ручное кружево не утратило своей популярности и используется в декоре одежды, постельного белья, скатертей, полотенец, салфеток. Существует и вязаное кружево, оно выполняется спицами или крючком.
«Сегодня мастерицы Мордовии продолжают традиции русского кружевоплетения, которое напоминает старинное плетеное кружево наших бабушек. Простота и доступность технологии в сочетании с высоким качеством изделий привлекают многих рукодельниц. Техника постоянно совершенствуется. При имеющемся сегодня богатом выборе изысканных моделей и разнообразии ниток не удивительно, что вязание крючком, коклюшками, челноком остается для многих любимым занятием, а зрителей впечатляет своей красотой, изысканностью, великолепием», - отметили в Музее им. С.Д. Эрьзи.
Выставка продлится до 12 февраля. Также в ее рамках запланированы мастер-классы по кружевоплетению на коклюшках, по игольному кружеву и кружеву на челноках.
Поделиться в соц. сетях:
В Доме Республики вручили высокие государственные награды
Артём Здунов вручил ключи от новых школьных автобусов и автомашин скорой помощи
«Ёлка желаний» и Артём Здунов исполнили мечту маленькой Алёны
В Саранске прошел гала-концерт лауреатов и победителей Республиканского фестиваля народного творчества
Перед Главой Мордовии жители региона озвучили проблемные вопросы