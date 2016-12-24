В Саранске возводится «Гостиный ряд»

В столице Мордовии перед зданием гостиницы «Саранск» возводится новая зона отдыха для туристов - «Гостиный ряд».

В нескольких павильонах разместятся этно-кафе, магазин с национальными сувенирами, информационный туристский офис, появятся места для отдыха под навесами. В оформлении пространства используются национальные мотивы, украшающие центр города и фасад гостиницы.

Также здесь благоустроили территорию - установили парковые фонари, декоративные столбы ограждения, урны, столы и скамейки в стиле лофт.

Проект реализует гостиница «Саранск» с грантовой поддержкой в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».