В окружном этапе Фестиваля «Театральное Приволжье» принимают участие творческие коллективы из Мордовии

В Приволжском федеральном округе определены лучшие постановки, которые представят регионы на окружном этапе фестиваля детских и молодежных творческих коллективов «Театральное Приволжье». Проект реализуется по инициативе полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова.

Фестиваль «Театральное Приволжье» является самым масштабным театральным проектом округа, объединившем в прошлом сезоне уже более 8 тысяч участников и 200 тысяч зрителей.

В финал юбилейного V сезона проекта вышли 28 спектаклей – по одному от молодежных и детских театральных коллективов 14 регионов округа.

В Мордовии на региональном этапе было представлено 65 постановок от школьных студий, и три спектакля с участием молодых самодеятельных артистов.

В окружной этап от республики в номинации «Молодежные театральные коллективы и студии» прошел Студенческий театр Мордовского педагогического университета имени М.Е. Евсевьева со спектаклем «Небылица в лицах». В номинации «Детские театральные коллективы и студии» - детский театр «Созвездие» Берсеневской школы Лямбирского района со спектаклем «Пропала собака!».

Эксперты составят рейтинги видеоверсий постановок, на основании которых будет проведено итоговое голосование жюри для определения лауреатов конкурса. На фестиваль спектакли представлены самых различных видов и жанров театрального искусства – драмы и комедии, сказки и мюзиклы, трагикомедии и фантастические истории, интерактивные спектакли и спектакли-игры, а также впервые участвуют постановки в жанре «небывальщины», рок-драмы и нейро-драмы, синтетический театр. Все театральные постановки, вышедшие в финал, размещены на сайте театральноеприволжье.рф (вкладка «Финалисты») и доступны для свободного просмотра.

27 марта во Всемирный день театра будут названы имена лауреатов окружного Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье». Победители в номинациях «Лучший молодежный спектакль» и «Лучший детский спектакль» получат право на участие в образовательном туре, направленном на развитие навыков театрального мастерства, или целевые гранты на постановку нового спектакля. Кроме того, лауреаты фестиваля, ставшие победителями в коллективных и индивидуальных номинациях, получают возможность участия в программе туристических поездок от АНО «Больше, чем путешествие».