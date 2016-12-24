В Мордовии по «Пушкинской карте» за год приобрели 230 тысяч билетов

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Артём Здунов на форуме «Событие» наградил самых ярких представителей молодого поколения республики и их наставников
По информации Министерства культуры, национальной политики и архивного дела РМ, в 2023 году молодые люди приобрели по «Пушкинской карте» 230 тысяч билетов в учреждения культуры республики.
В числе лидеров – Мордовская государственная филармония, Дворец культуры г.о. Саранск, Краеведческий музей им. И. Д. Воронина, Музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи, Русский драматический театр РМ, Музыкальный театр им. И.М.Яушева, Мордовский национальный драматический театр.
Напомним, что годовой баланс «Пушкинской карты» составляет 5 000 рублей. Эти деньги можно потратить на билеты в кино, театры, музеи, выставки, концерты и другие культурные мероприятия, участвующие в государственной программе.
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