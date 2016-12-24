В Государственном русском драматическом театре РМ состоится премьера спектакля «Портрет Дориана Грея»

«Я горжусь молодежью Мордовии!»
Артём Здунов на форуме «Событие» наградил самых ярких представителей молодого поколения республики и их наставников
«Портрет Дориана Грея» – фантасмагорическая версия романа Оскара Уайльда, мистическая история с захватывающим сюжетом.
«Как печально! Я состарюсь, стану противным уродом, а мой портрет будет вечно молод... Ах, если бы могло быть наоборот! Если бы старел этот портрет, а я навсегда остался молодым! За это... за это я отдал бы все на свете. Да, ничего не пожалел бы! Душу бы отдал за это!»
Новая постановка – дипломная работа студента выпускного курса режиссерского факультета Российского института театрального искусства (ГИТИС), артиста Государственного русского драматического театра РМ Михаила Зверева.
Премьерные показы пройдут 2 и 11 февраля 2024 года.
Билеты:
Касса театра: 47-53-04
Сайт: https://grdtrm.ru/afisha
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