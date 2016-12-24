В Государственном русском драматическом театре РМ состоится премьера спектакля «Портрет Дориана Грея»

«Портрет Дориана Грея» – фантасмагорическая версия романа Оскара Уайльда, мистическая история с захватывающим сюжетом.



«Как печально! Я состарюсь, стану противным уродом, а мой портрет будет вечно молод... Ах, если бы могло быть наоборот! Если бы старел этот портрет, а я навсегда остался молодым! За это... за это я отдал бы все на свете. Да, ничего не пожалел бы! Душу бы отдал за это!»



Новая постановка – дипломная работа студента выпускного курса режиссерского факультета Российского института театрального искусства (ГИТИС), артиста Государственного русского драматического театра РМ Михаила Зверева.

Премьерные показы пройдут 2 и 11 февраля 2024 года.



Билеты:

Касса театра: 47-53-04

Сайт: https://grdtrm.ru/afisha