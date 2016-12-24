Музей Победы приглашает жителей Мордовии на онлайн-программу ко Дню российской печати

Ко Дню российской печати Музей Победы предлагает жителям Мордовии стать участниками тематической онлайн-программы. 13 января интернет-пользователей приглашают ознакомиться с онлайн-передачами, аудиоэкскурсией и кинофильмом, посвященными профессии журналиста. Присоединиться к программе можно бесплатно на сайте культурного учреждения.



В программе «История в деталях» виртуальные посетители узнают о работе военных корреспондентов. Член Союза писателей России, журналист Андрей Купарев расскажет о специфике и особенностях работы журналистов на передовой. Зрители узнают, когда появились первые военкоры, какие знания необходимы фронтовым корреспондентам, какая техника использовалась в полевой типографии.



«В годы Великой Отечественной все военные корреспонденты носили офицерские звания и в случае чрезвычайной ситуации занимали место убитых офицеров и даже рядовых. Например, фронтовой корреспондент Сергей Борзенко был направлен редакцией для освещения событий Керченского десанта. Во время высадки, когда погибли все офицеры, он, как старший по званию, взял на себя руководство обороной захваченного «пятачка». Три дня до прибытия подкреплений Борзенко руководил обороной. За это он был удостоен звания Героя Советского Союза», – поделился ведущий программы.



Онлайн-гостей ждет аудиоспектакль «Лейка», который познакомит не только с работой журналистов на фронте, но и с крупнейшими сражениями Великой Отечественной войны. Главным героем рассказа стал маленький фотоаппарат «Лейка» и его владелец-военкор. Мальчик становится журналистом и с помощью верного помощника снимает репортажи для газет. Когда начинается война, «Лейка» вместе с фотокорреспондентом отправляется на фронт. Фотоаппарат проходит всю войну, видит Парад на Красной площади в 1941 году и штурм Берлина. Много снимков сохранила «Лейка» об этих событиях и их участниках.



Виртуальным посетителям покажут уникальный экспонат Музея Победы – оригинальный фрагмент газеты «Партизанская правда», которую подпольщики с июля по декабрь 1942 года издавали на коре березы. Подробнее о подлинной реликвии расскажет специалист-историк Музея Победы Александр Михайлов.



Также онлайн-кинотеатр Музея Победы представит советский двухсерийный фильм «Журналист» (12+) режиссера Сергея Герасимова, снятый в 1967 году. Лента повествует о репортерской профессии, ответственности журналиста и роли средств массовой информации.