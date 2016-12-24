Краеведческий музей им. И.Д. Воронина признан одним из лучших в России для посещения школьниками и студентами

Движение Первых подвело итоги 4 этапа конкурса «Премия Первых» - всенародного онлайн-голосования и определило 100 финалистов.

На официальном сайте проекта в течение декабря дети, родители и педагоги голосовали за лучшие, по их мнению, инициативы из ранее отобранных 1 000 проектов. Участниками народного голосования стали более 80 тысяч человек из 89 регионов России.

Мордовский краеведческий музей был признан одним из лучших в России для посещения школьниками и студентами.

«Мы вошли в ТОП-100 финалистов Конкурса «Премия Первых». Эта награда присуждается лучшим проектам в области всестороннего развития детей и молодежи. А наш музей - отличное место для того, чтобы подрастающее поколение проводило его именно здесь и с пользой. Напомню, что первичное отделение Движения Первых открылось в музее в феврале 2023 года, и за год было проведено много совместных мероприятий. Данная награда - это высокая оценка деятельности и новая планка, которой мы будем стремиться соответствовать. В январе музей поборется за звание победителя в одной из номинаций. Ждем итоги экспертного жюри», - отметил директор Мордовского республиканского объединенного краеведческого музея им. И.Д. Воронина Дмитрий Фролов.