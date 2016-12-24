Молодежный театр ТНБ приглашает на новогоднюю сказку «Приключения домовенка, или Кто съел пряники?»

«Я пришел к вам с большим поклоном!»
Артём Здунов поздравил многодетных мам Мордовии
24-30 декабря и 3-6 января в Молодежном театре ТНБ (Саранск, пр. 50 лет Октября, 17Б) маленькие зрители могут увидеть новогоднюю сказку «Приключения домовенка, или Кто съел пряники?».
Главная героиня - девочка Соня, которая приехала на зимние каникулы в гости к бабушке и дедушке. Она хочет окунуться в деревенские зимние развлечения, но вдруг начинает замечать странные события, происходящие в доме: вещи передвигаются сами собой, сладости исчезают, игрушки пропадают... Соне предстоит познакомиться с настоящим домовым, попробовать волшебные конфеты и встретиться со злыми барабашками, которые пытаются украсть Новый год и Деда Мороза.
Общая продолжительность - 1 час (40 минут - сказка, 20 минут - интермедия возле елки с Дедом Морозом, Снегурочкой и персонажами спектакля).
Билеты можно приобрести по ссылке - https://clck.ru/37EHUc.
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Артём Здунов поздравил многодетных мам Мордовии
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