Молодежный театр ТНБ приглашает на новогоднюю сказку «Приключения домовенка, или Кто съел пряники?»

24-30 декабря и 3-6 января в Молодежном театре ТНБ (Саранск, пр. 50 лет Октября, 17Б) маленькие зрители могут увидеть новогоднюю сказку «Приключения домовенка, или Кто съел пряники?».

Главная героиня - девочка Соня, которая приехала на зимние каникулы в гости к бабушке и дедушке. Она хочет окунуться в деревенские зимние развлечения, но вдруг начинает замечать странные события, происходящие в доме: вещи передвигаются сами собой, сладости исчезают, игрушки пропадают... Соне предстоит познакомиться с настоящим домовым, попробовать волшебные конфеты и встретиться со злыми барабашками, которые пытаются украсть Новый год и Деда Мороза.

Общая продолжительность - 1 час (40 минут - сказка, 20 минут - интермедия возле елки с Дедом Морозом, Снегурочкой и персонажами спектакля).



Билеты можно приобрести по ссылке - https://clck.ru/37EHUc.