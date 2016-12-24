В Мордовии подвели итоги Года педагога и наставника

Подходит к завершению объявленный Президентом России Владимиром Путиным Год педагога и наставника. Этот год дал начало важным инициативам в системе образования: единые образовательные программы, новая система профориентации, трудовое воспитание, новое содержание детского отдыха и многое другое.

Итоги Года педагога и наставника в Мордовии подвели 21 декабря на площадке нового Центра образования «Высота» в Саранске. В торжественном мероприятии принял участие Глава Мордовии Артём Здунов.

Участников церемонии приветствовал министр просвещения России Сергей Кравцов. Он отметил, что основная задача Года педагога и наставника – подчеркнуть престиж профессии педагога. За год по всей стране прошло около 7 тысяч мероприятий. Было заложено много новых традиций, одна из них – всероссийская акция «Спасибо учителю».

«Еще один год мы прожили под руководством нашего Президента, по инициативе которого мы и реализуем все проекты в сфере образования. Год был ярким и насыщенным!» - сказал Артём Здунов.

В Мордовии активно проводится работа по выявлению и развитию талантов у детей и молодежи – республика вторая в стране по этому направлению. Усилия прикладываются и для раскрытия спортивных навыков у подрастающего поколения. «Где бы человек себя ни проявил, главное – чтобы оставался человеком. Школы нашей республики с этим справляются успешно», - обратился к педагогам и наставникам Глава Мордовии.

Артём Здунов подчеркнул: этот год значительно повысил престиж учительской профессии среди молодых педагогов – рост количества заявлений на педагогические специальности составил 10%. Все больше студентов начинают работать по профессии уже на старших курсах. В этом году почти 700 студентов заключили целевые договоры, то есть уже определились с местом будущей работы. «Люди поверили в профессию, видят в ней свое будущее», - сказал он.

В Мордовии постоянно модернизируется инфраструктура образовательных организаций. В этом году привлечено из федерального бюджета 3,5 млрд рублей – на капитальный ремонт школ, оснащение новым оборудованием, организацию обучения и стажировок. Создано 159 «Точек роста» – в 90% школ. Республика занимает четвертое место в стране по синхронизации системы СПО с рынком труда, внедрена корпоративная модель по непрерывной профориентации.

Очень значимая работа ведется на исконно русских территориях, вновь вошедших в состав России. В Каланчакском округе Херсонской области работают педагоги и активисты из республики, которые через добрые дела прививают традиционные российские ценности, воспитывают настоящих граждан нашей Родины.

«Искренне считаю, что все достижения, в том числе в экономике и промышленности, зарождаются именно в школе. Наш Президент недавно сказал, что все войны и крупные конфликты на международном уровне выигрывают именно учителя. Спасибо вам за ваш ратный, благородный и непростой труд!» - подытожил Артём Здунов.

Глава республики вручил государственные награды за заслуги в педагогической и воспитательной работе, а также благодарственные письма финалистам чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» и их наставникам.

В свете того, что предстоящий год в стране объявлен Годом семьи, а в республике – также Годом трудовых династий, особо была отмечена ценность педагогических работников многих поколений. За преданность профессии и вклад в воспитание детей награждена семья Капкаевых. Эта династия берет свое начало с 1893 года и насчитывает 25 педагогов.