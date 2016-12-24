В Мордовии работникам строительной отрасли вручили государственные награды

15 декабря в Доме Республики состоялась торжественная церемония награждения за заслуги в области строительства.



В конце года строительная отрасль традиционно подводит итоги - сдаются объекты, обсуждаются планы на новый период. 40 млрд. рублей - таков объем строительных работ в республике в этом году. Это серьезный масштаб, как отметил Глава Мордовии Артём Здунов. Он подчеркнул, что строительство является локомотивом всей экономики, и поблагодарил работников строительной отрасли за добросовестную работу.



В последние годы в республике начала решаться проблема незавершенного строительства. Открыт ледовый каток в г. Ковылкино, который начали строить более 10 лет назад. В следующем году будет достроена Саранская коррекционная школа-интернат, строительство которой идет уже более 30 лет.

«Таких объектов я еще не встречал! - признался Артём Здунов. - Но мы с этой задачей справляемся и хотим сделать из школы центр федерального значения».



Глава Мордовии отметил также значимость масштабного строительства жилья, в том числе для переселенцев из аварийных домов, детей-сирот, молодых семей. «Люди ждут эти квартиры, надо сдавать их вовремя», - подчеркнул он.



В республике продолжается строительство и капитальный ремонт социально значимых объектов. В этом году в Саранске открылась новая школа на 1 450 мест – Центр образования «Высота» имени Михаила Петровича Девятаева. Продолжается масштабная программа капитального ремонта школ. Возведен ВМХ-трек мирового уровня.



Артём Здунов поблагодарил Президента страны Владимира Путина и Правительство РФ за поддержку региона, в том числе в вопросах строительства важных для людей объектов.



Работникам строительной отрасли были вручены государственные награды. Благодарностью Президента страны был отмечен плотник строительной компании «Анелия» Василий Ледяйкин. Награду ему вручил Глава республики Артём Здунов.



Также были вручены награды от Госсобрания и Правительства Мордовии - строителей поздравили заместитель Председателя Госсобрания РМ Сергей Вдовин и вице-премьер Инсаф Хайруллин.