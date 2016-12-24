Артём Здунов провел заседание антинаркотической комиссии Республики Мордовия

15 декабря под председательством Главы Мордовии Артёма Здунова состоялось очередное заседание антинаркотической комиссии РМ. Оно началось с представления новых членов комиссии. Ими стали главный федеральный инспектор по РМ Анатолий Гулин, и.о. заместителя Председателя Правительства Мордовии Алексей Ежов и министр соцзащиты, труда и занятости населения РМ Игорь Князьков.

Был заслушан доклад о работе системы комплексных профилактических, медицинских и реабилитационных мероприятий для наркопотребителей, проходящих лечение в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Всего в учреждениях, подведомственных УФСИН по РМ, в 2023 году за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств отбывали наказание 2603 осужденных.

Было отмечено, что основная задача комплексного лечения наркозависимых больных – это формирование установки на воздержание от употребления наркотических веществ, ресоциализация человека и формирование трудовых навыков.

Обсуждался вопрос нехватки медицинских специалистов в УФСИН по РМ. Глава республики поручил руководству учреждения провести активную профориентационную работу в медицинских учебных заведениях для укомплектования вакантных должностей медперсонала.

Представитель управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РМ рассказал о состоянии межведомственного взаимодействия в системе профилактики снижения уровня отравлений и смертности от потребления наркотиков. С начала года было проведено около 140 мероприятий антинаркотической направленности.

Члены комиссии также утвердили план заседаний на предстоящий год.