Артём Здунов провел заседание антинаркотической комиссии Республики Мордовия

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15 декабря под председательством Главы Мордовии Артёма Здунова состоялось очередное заседание антинаркотической комиссии РМ. Оно началось с представления новых членов комиссии. Ими стали главный федеральный инспектор по РМ Анатолий Гулин, и.о. заместителя Председателя Правительства Мордовии Алексей Ежов и министр соцзащиты, труда и занятости населения РМ Игорь Князьков.
Был заслушан доклад о работе системы комплексных профилактических, медицинских и реабилитационных мероприятий для наркопотребителей, проходящих лечение в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Всего в учреждениях, подведомственных УФСИН по РМ, в 2023 году за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств отбывали наказание 2603 осужденных.
Было отмечено, что основная задача комплексного лечения наркозависимых больных – это формирование установки на воздержание от употребления наркотических веществ, ресоциализация человека и формирование трудовых навыков.
Обсуждался вопрос нехватки медицинских специалистов в УФСИН по РМ. Глава республики поручил руководству учреждения провести активную профориентационную работу в медицинских учебных заведениях для укомплектования вакантных должностей медперсонала.
Представитель управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РМ рассказал о состоянии межведомственного взаимодействия в системе профилактики снижения уровня отравлений и смертности от потребления наркотиков. С начала года было проведено около 140 мероприятий антинаркотической направленности.
Члены комиссии также утвердили план заседаний на предстоящий год.
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