В Саранске начали устанавливать главную городскую ёлку

По информации саранской мэрии, высота главного новогоднего символа составит 22 метра. К этому нужно приплюсовать еще 1,5 метра - это высота четырехконечной золотой макушки.



Ствол искусственной ели состоит из 7 сегментов выполненных из профильных стальных труб. Новая ёлка хорошо имитирует природную -большое количество веток и их сложная 3D конфигурация обеспечивает пышность и густоту кроны.

Устойчивость конструкции обеспечивают прочные опоры и система тросовых крепежей. Главное новогоднее дерево украсят более 500 шаров и новый комплект иллюминации в теплых тонах.



Как отмечается, необычным станет и ограждение у основания ели, оно будет смонтировано в виде 3D фото-зоны.



Новогодняя красавица начнет радовать горожан своими праздничными огнями 24 декабря.