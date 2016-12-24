Министр здравоохранения Мордовии ответил на вопросы жителей республики

8 декабря в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте Министр здравоохранения РМ Олег Маркин в прямом эфире ответил на вопросы жителей региона.

Сегодня многие граждане испытывают трудности с записью на прием к врачам. Олег Маркин напомнил, что есть несколько способов записаться к специалистам. Через номер 122, через колл-центр поликлиники, а также через личный кабинет на портале «Госуслуг». Он также добавил, что в этом году в Саранске врачи работают до 20:00, в районах – до 18:00. Это сделано для того, чтобы как можно больше пациентов могли попасть на прием.

Министр здравоохранения рассказал и о том, как решается проблема с нехваткой медицинских работников в сельской местности. Он отметил, что в городском округе Саранск укомплектованность полная, чего нельзя сказать о районах. В республике действует несколько программ, которые помогают улучшить ситуацию.

«Например, по окончании 6 курса Медицинского института врач после первичной аккредитации без прохождения клинической ординатуры может работать участковым терапевтом или педиатром. У нас такие случаи по республике есть по многим районам. Кроме того, клинические ординаторы второго года имеют право работать врачами-стажерами.

У нас существует целевая система подготовки по высшему медицинскому образованию. За последние три года трудоустроены 184 специалиста. В этом году 93 студента поступили в медицинские колледжи по целевому обучению. Действуют программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». По ним за 3 года трудоустроено 119 человек. В этом году - 44 человека», - добавил Олег Маркин.

Говоря о льготном лекарственном обеспечении, министр отметил, что пандемия коронавируса стала толчком для увеличения ряда хронических заболеваний. Например, в 2023 году только количество пациентов с сахарным диабетом увеличилось в республике более чем на 1600 человек.

«Порой для полного обеспечения граждан лекарственными препаратами требуется время. Работа ведется ежедневно. Ставим задачу перед Правительством, находим источники финансирования. К тому же, иногда бывают экстренные ситуации, когда лекарства нужно отдавать тем, кто в них нуждается больше. В течение следующей недели постараемся закрыть потребность», - сказал Олег Маркин.



В завершении было отмечено, что все поступившие вопросы, которые не были озвучены в прямом эфире, будут отработаны, их авторы обязательно получат ответ. Также их можно задать по номеру 122 или по телефону приемной Министерства здравоохранение – 8 (8342) 32-91-02. Можно также записаться на прием к министру - Олег Маркин принимает каждый четвертый понедельник месяца.