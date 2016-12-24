В Саранске откроется выставка народных ремесел и художественного творчества

8 декабря во Дворце культуры Саранска (ул. Титова, 23) состоится открытие городского Центра народных ремесел и художественного творчества «Нупаль». Здесь пройдет выставка творческих работ преподавателей и учащихся детских художественных школ и школ искусств города «От учителя к ученику».

В экспозицию войдут лучшие работы, выполненные преподавателями и учащимися в различных художественных техниках. Будет представлена художественная мозаика из разных стилей, направлений и форм изобразительного и декоративно-прикладного искусства - живопись, резьба по дереву, вышивка, керамика и т.д.

Вход на мероприятие свободный.