Мордовия и Самарская область продолжат взаимодействие в рамках соглашения о сотрудничестве

На площадке международной выставки-форума «Россия» состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Республикой Мордовия и Самарской областью.

Подписи под документом поставили Глава Мордовии Артём Здунов и губернатор Самарской области Игорь Азаров. В церемонии принял участие Полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров.

Соглашение предусматривает сохранение и расширение двусторонних связей в сфере экономической, научно-технической и культурной деятельности, укрепление межрегионального сотрудничества, обмен опытом и постоянное информационное взаимодействие.

Отметим, что в текущем году мордовскими предприятиями было заключено около 200 договоров с хозяйствующими субъектами Самарской области – из Мордовии было поставлено продукции более чем на 5,2 млрд рублей. Это мясо, колбасные изделия, яйцо, сыры, сахар, консервы, кабельно-проводниковая продукция, ликероводочные изделия и другие товары производства перерабатывающих и промышленных предприятий республики.