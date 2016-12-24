Мордовия и Самарская область продолжат взаимодействие в рамках соглашения о сотрудничестве

«Опыт Мордовии может быть масштабирован по всей России»
Республику с рабочим визитом посетила председатель Фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева
На площадке международной выставки-форума «Россия» состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Республикой Мордовия и Самарской областью.
Подписи под документом поставили Глава Мордовии Артём Здунов и губернатор Самарской области Игорь Азаров. В церемонии принял участие Полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров.
Соглашение предусматривает сохранение и расширение двусторонних связей в сфере экономической, научно-технической и культурной деятельности, укрепление межрегионального сотрудничества, обмен опытом и постоянное информационное взаимодействие.
Отметим, что в текущем году мордовскими предприятиями было заключено около 200 договоров с хозяйствующими субъектами Самарской области – из Мордовии было поставлено продукции более чем на 5,2 млрд рублей. Это мясо, колбасные изделия, яйцо, сыры, сахар, консервы, кабельно-проводниковая продукция, ликероводочные изделия и другие товары производства перерабатывающих и промышленных предприятий республики.
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Республику с рабочим визитом посетила председатель Фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева
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