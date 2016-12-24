День Мордовии на ВДНХ: Артём Здунов встретился со студентами

30 ноября на стенде Республики Мордовия Артём Здунов встретился со студентами РЭУ Плеханова, Сеченовского университета, МГЮА им. О.Е. Кутафина и МГУ им. Ломоносова. Говорили о планах ребят после окончания учебы, о развитии молодежного движения землячества, о возможностях трудоустройства в Мордовии.



«Нужно встречаться чаще! - отметил Глава республики. - Если у вас есть желание и вопросы - мы можем организовать встречу в Постоянном представительстве Республики Мордовия в Москве».

О работе по популяризации нашей культуры рассказали студенты МГУ им. Ломоносова и МГЮА Кутафина - ребята привлекают к ней не только земляков, но и ребят из других субъектов страны.

Артем Здунов подчеркнул, что поддерживать связь со своим регионом нужно всегда. Рассказал о своей истории возвращения на малую Родину.



Сейчас Мордовия обладает мощным промышленным и инновационным потенциалом, активно развивается IT-сектор. Молодым специалистам предлагается конкурентоспособная зарплата, социальный пакет, дополнительные стипендии, корпоративное обучение и возможности для карьерного роста. Активно действует система наставничества. При этом пока предприятия региона испытывают нехватку кадров. Перед республиканским Правительством поставлена задача целенаправленно привлекать перспективных выпускников вузов.