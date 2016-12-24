В Саранске в связи с уборкой будет ограничено движение и исключена стоянка транспорта на улице Пролетарской

По информации городской Администрации, в целях обеспечения безопасности и организации дорожного движения в период уборки снега и наледи с улично-дорожной сети с 08:00 28 ноября до 08:00 29 ноября будет ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств на ул. Пролетарской (четная и нечетная стороны) на участке от ул. Советской до ул. Коммунистической.