В Саранске в связи с уборкой будет ограничено движение и исключена стоянка транспорта на улице Пролетарской

«Опыт Мордовии может быть масштабирован по всей России»
Республику с рабочим визитом посетила председатель Фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева
По информации городской Администрации, в целях обеспечения безопасности и организации дорожного движения в период уборки снега и наледи с улично-дорожной сети с 08:00 28 ноября до 08:00 29 ноября будет ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств на ул. Пролетарской (четная и нечетная стороны) на участке от ул. Советской до ул. Коммунистической.
Поделиться в соц. сетях:
Республику с рабочим визитом посетила председатель Фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева
Артём Здунов поздравил многодетных мам Мордовии
У республики большой потенциал для развития сотрудничества в торгово-экономической области с китайскими провинциями и городами
Полномочный представитель Президента в ПФО Игорь Комаров побывал на предприятиях республики
В Лямбирском районе Артём Здунов осмотрел капитально отремонтированные детский сад и школу
В Саранске после капремонта открылось движение по мосту на улице Титова