В Саранске состоялся гала-концерт республиканского фестиваля «Российская студенческая весна - 2024»

Праздник активной и творческой молодежи, самовыражения и веры в себя прошел в Мордовии 13 мая – это гала-концерт республиканского фестиваля студенческого творчества «Российская студенческая весна - 2024». Он приурочен к 90-летию со дня рождения первого космонавта планеты Юрия Гагарина и проходит под слоганом «Студвесна. Ближе к звездам».

Фестиваль проводится благодаря победе во всероссийском конкурсе «Регион для молодых», инициированном Президентом страны. «Российская студенческая весна» – это единственная в стране программа поддержки и развития студенческого творчества. Она реализуется с 1992 года и включает в себя более 80 региональных и десяти всероссийских мероприятий.

Студенчество Мордовии – традиционно уникальная и неповторимая творческая частица студенческой весны России. В фестивале участвуют творческие коллективы и солисты вузов и учреждений профессионального образования республики. Свои таланты молодые люди проявляют в вокальном, инструментальном, танцевальном и театральном творчестве, медиа, видео и моде. Всего для участия в республиканском этапе было подано 172 заявки, 60 из которых стали победителями по разным направлениям.

Поздравить участников фестиваля студенческой молодежи на гала-концерт пришел Глава Мордовии Артём Здунов.

«Шикарное мероприятие - на республиканском уровне мы проводим часть большой всероссийской студенческой весны, где Мордовия всегда достойно себя представляла. Самое главное - это фестиваль разных профессий, разных интересов, но это и объединяющее мероприятие», - приветствовал собравшихся руководитель региона.

Отметим, что лучшие номера из числа победителей представят республику на Всероссийском этапе фестиваля «Российская студенческая весна» - он пройдет в Саратове с 26 мая по 1 июня. 45 студентов из МГУ им. Н.П. Огарева, МГПУ им. М.Е. Евсевьева и Саранского кооперативного института РУК продемонстрируют свои таланты в вокальном, танцевальном, театральном и оригинальном жанрах, моде, стрит-арте и региональной программе.

Артём Здунов подчеркнул: «Дорогие друзья, с большим уважением и гордостью говорю - у нас замечательная молодежь, одни из лучших в стране добровольческое движение и студенческие отряды. Поддерживайте этот драйв и в дальнейшем: болейте за своих сегодня, болейте за Мордовию!»

Также по инициативе Главы Мордовии зал почтил минутой молчания память участников СВО, отдавших свои жизни в защиту интересов Родины, и невинных жертв недавней атаки ВСУ в Белгороде.