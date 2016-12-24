На Wildberries будет продаваться сувенирная продукция и изделия ремесленников из Мордовии

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О достигнутой на полях «KazanForum-2024» договоренности в телеграм сообщил Глава Мордовии Артём Здунов.

«На форуме - с основательницей и генеральным директором ООО «Вайлдберриз» Татьяной Бакальчук обсудили возможности продвижения наших производителей на маркетплейсе. Недавно в каталоге онлайн-ритейлера появился новый раздел «Культурный код». Договорились разместить в нём предложения мордовских изготовителей сувенирной продукции и ремесленников».

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