На Wildberries будет продаваться сувенирная продукция и изделия ремесленников из Мордовии

О достигнутой на полях «KazanForum-2024» договоренности в телеграм сообщил Глава Мордовии Артём Здунов.

«На форуме - с основательницей и генеральным директором ООО «Вайлдберриз» Татьяной Бакальчук обсудили возможности продвижения наших производителей на маркетплейсе. Недавно в каталоге онлайн-ритейлера появился новый раздел «Культурный код». Договорились разместить в нём предложения мордовских изготовителей сувенирной продукции и ремесленников».