В Краснослободске открыли мемориальную доску в честь героя СВО Павла Давыдова

8 мая в Краснослободском многопрофильном лицее открыли мемориальную доску в честь выпускника школы, героя специальной военной операции, майора воздушно-десантных войск Павла Давыдова. В торжественном митинге принял участие Глава Мордовии Артём Здунов.



Павел Давыдов, профессиональный военный, с первых дней участвовал в специальной военной операции. Награжден многими боевыми наградами, среди которых орден Мужества, медаль Суворова. Учителя и одноклассники помнят его как доброго и отзывчивого человека - он хорошо учился, активно участвовал в жизни школы. Павел окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное училище, за 10 лет военной службы стал командиром гвардейского батальона в звании майора, принимал участие в боевых действиях в Сирии.



«Сегодня мы собрались здесь, чтобы исполнить наш священный долг перед нашим земляком - увековечить память о нем в том месте, где он воспитывался как человек, как мужчина, делаем это в присутствии родителей, родственников, всех, кто его знал, кому он дорог. Я бы хотел, чтобы светлая память о нем осталась в ваших сердцах навечно», - сказал, открывая митинг, Глава Мордовии.



Артём Здунов поблагодарил родителей Павла - Сергея Вильдановича и Ирину Васильевну за воспитание достойного сына, настоящего героя.



«Мы гордимся нашим земляком», - подчеркнул руководитель республики.



На митинге выступили митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, а также дядя Павла - полковник внутренней службы ФСИН Игорь Давыдов.



«Я всегда знал, что из моего племянника вырастет настоящий мужчина. Будьте достойны памяти тех ребят, которые защищают нашу Родину», - сказал он, обращаясь к кадетам и юнармейцам.



Память воина почтили минутой молчания.

В актовом зале лицея в торжественной обстановке была открыта «Парта Героя», она будет находиться в том классе, где учился Павел Давыдов, право сидеть за ней получат лучшие ученики.



«Россия жива, потому что есть такие герои», - подчеркнул Артём Здунов.



Руководитель республики передал родителям погибшего воина высокую государственную награду от Президента Российской Федерации Владимира Путина – орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами (посмертно).



Одноклассники Павла Давыдова показали видеоролик, где рассказали, каким они запомнили своего друга. Зрители в актовом зале не могли сдержать слез.

Также на открытии «Парты Героя» выступил ветеран боевых действий, социальный координатор Фонда «Защитники Отечества» Иван Волков. «Сейчас мы все должны держаться друг за друга, сжав кулаки. Как достойные преемники ветеранов Великой Отечественной войны», - сказал он.