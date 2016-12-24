Артём Здунов выступил на сессии форума «Россия – Исламский мир: KazanForum 2024»

Устойчивое развитие городов и населенных пунктов находится в тесном балансе с государственными, общественными и частными интересами, с развитием инфраструктуры и сохранением экосистем, с обеспечением достойного уровня качества жизни населения и качества городской среды. Достижение этих целей возможно только на основе комплексных решений, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Обсуждение этой темы состоялось в рамках XV Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum». В сессии «Взаимосвязь пространственных данных, строительства и технологий в развитии территорий» в качестве спикера принял участие Глава Мордовии Артём Здунов.

«Мы являемся адептами комплексного развития территорий - это общая политика нашей страны. По ряду направлений Мордовия считает себя пилотным регионом, - рассказал Артём Здунов. - Для нас важно, что в республике используются точные, непротиворечивые данные - они важны для российских и зарубежных инвесторов. И, конечно, национальная система пространственных данных в полном объеме сейчас реализуется в Мордовии».

Руководитель республики рассказал об успешном опыте региона. Республика практически полностью ушла от бумажного документооборота - данные в режиме реального времени видят финансовые органы, инвесторы и будущие застройщики. Это позволяет не только строить удобно, но и принимать строительные объекты, показывать их инвестиционную привлекательность.

В Мордовии подготовлено сразу несколько площадок для комплексного развития территорий. Для этого в соответствие с передовыми российскими и международными стандартами приведена вся нормативно-правовая база. Кроме того, существует реальное ценовое преимущество при строительстве в регионе.

Сейчас в работе находится два проекта комплексного развития территорий, которые на выходе дадут несколько десятков тысяч квадратных метров жилья. Было подчеркнуто, что при любом строительстве в республике обеспечивается строительство социальной инфраструктуры: больниц, поликлиник и школ, и, конечно же, спортивных объектов. Артём Здунов отметил, что в республике одна из лучших спортивных инфраструктур - передовой по мировым меркам центр BMX-спорта, лыжно-биатлонный центр, хорошая база для хоккея и фигурного катания.

Также в перспективе – комплексная застройка в шестом микрорайоне столицы Мордовии. Территория примыкает к футбольному стадиону. Проект планируется к реализации в партнерстве с компанией Дом.РФ. Республика сейчас испытывает дефицит в арендном жилье: есть существенный рост промышленного производства, реализуются масштабные инвестпроекты. Все это требует много жилья для новых специалистов.

Артём Здунов обратился к потенциальным иностранным инвесторам и застройщикам: «Приглашаем посотрудничать, строить в нашей республике. Мы обеспечиваем самые надежные права инвесторов, самую лучшую нормативную базу и лучшие земельные участки».

С докладами также выступили представители ряда стран исламского мира, они поделились наработанным опытом в сфере архитектуры и строительства, развития городов и инфраструктуры, повышения качества городской среды.