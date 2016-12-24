В Музее им. С.Д. Эрьзи откроется выставка Архипа Куинджи

1 декабря в Мордовском республиканском музее изобразительных искусств им. С. Д. Эрьзи (ул. Коммунистическая, 61) откроется выставка живописи Архипа Куинджи из собрания Государственного Русского музея.

В экспозиции будет представлено 40 картин уникального русского художника второй половины XIX века. Архипа Куинджи называют чародеем света, оригинальным мастером пейзажа. А Илья Репин величал живописца «художником беспримерной самобытности».

Выставка познакомит зрителей с произведениями периода загадочного «затворничества» Куинджи, когда в апогее славы он неожиданно для всех с 1882 года закрывается в своей мастерской. В течение почти 30 лет художник не участвовал в публичных выставках и не показывал свои работы. Этот уединенный, плодотворный этап творчества ознаменован немалым количеством замечательных работ, многие из которых будут представлены в музее им. С.Д. Эрьзи.

Громким живописным явлением в русской художественной жизни конца ХIХ века становится картина Архипа Куинджи «Лунная ночь на Днепре». Произведение рассматривается исследователями как крупнейшее творческое достижение автора. Полотно произвело грандиозный фурор и не утратило своей мистической славы. Эту картину тоже смогут увидеть посетители выставки.

Экспозиция будет работать по 4 февраля.