Послание Главы Мордовии: Благодаря поддержке Президента России приведена в порядок финансовая система республики

«Впервые за 12 лет уровень государственного долга Мордовии составил менее 100% от доходов бюджета (напомню, что он составлял 237%), - подчеркнул Глава республики. - За 3 года мы провели последовательную работу по выполнению всех бюджетных нормативов, сокращению кредиторки, оптимизации расходов и наращиванию собственных доходов.

Отмечу также проводимую работу органов местного самоуправления по снижению муниципального долга. В результате впервые за 10 лет Минфин России признал надлежащим качество управления региональными финансами. Хочу поблагодарить за эту работу финансовый блок Правительства.

В текущем году мы продолжаем освобождать от залогов государственное имущество. За два года в буквальном смысле спасли от риска изъятия государственное имущество на общую сумму более 2 млрд. рублей.

Снято обременение с крупных, значимых для республики объектов недвижимости. В их числе здание Центрального государственного архива, административное здание по улице Коммунистическая, 50. Освобождены от залога 85 единиц коммунальной и строительной техники».