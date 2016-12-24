Послание Главы Мордовии: В следующем году в Саранске приступят к реконструкции Фонтанного спуска и площади Тысячелетия

«Глав районов прошу внимательнее относиться к общественным пространствам, - подчеркнул руководитель республики. - Иногда для комфортного пребывания жителей на таких площадках требуется не так много – расчистить территорию, поставить скамейки, урны, провести освещение. Принципиальная задача МинЖКХ – результативно участвовать в конкурсах на благоустройство и привлекать больше федеральных средств в Минстрое России.

В следующем году необходимо приступить к реализации масштабных проектов по реконструкции Фонтанного спуска в Саранске, а также фонтана и площади Тысячелетия. Проектно-сметная документация готова, прошу доработать вопросы финансирования с Минстроем и Сбером.

Задач по благоустройству и озеленению у нас много, при этом в республике нет производителей посадочного материала декоративных и плодово-ягодных растений. Это касается не только озеленения общественных территорий, но и коммерческих объектов, а также частных домовладений.

Сейчас все растения и деревья привозятся из-за пределов республики. Минлесхозу республики необходимо приступить к реализации проекта по выращиванию такого посадочного материала на территории Мордовии».