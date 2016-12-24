Послание Главы Мордовии: В республике комплекс по обработке твердых коммунальных отходов будет производить альтернативное топливо

«Продолжается реализация федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами национального проекта «Экология». Проектно-сметная документация готова, концессионное соглашение заключено.

Мы победили в конкурсе, привлекли 1,2 млрд. рублей федеральных средств на строительство комплекса по обработке отходов с линией по производству альтернативного топлива. Кроме нас в конкурсе смогли победить всего 3 региона.

Это позволит обрабатывать не менее 180 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год, а также производить до 60 тысяч тонн альтернативного топлива. Оно будет применяться при производстве цемента на предприятиях нашего региона. Строительство объекта необходимо завершить до конца следующего года.

Кроме того, необходимо реализовать и другие проекты по мусоросортировке в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, а также завершить работы по рекультивации несанкционированных свалок в городах Темников, Рузаевка и Краснослободск», - сказал Глава республики.