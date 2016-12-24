Послание Главы Мордовии: Инвесторы хотят реализовать проект на территории заброшенного горнолыжного комплекса в Подлесной Тавле

«Фундаментом нашей уверенности в будущем является реализация инвестпроектов, постоянная работа над улучшением инвестиционного климата, - сказал Артем Здунов. - Объем инвестиций в основной капитал в текущем году превысит 65 млрд рублей. Продолжается реализация 32 крупных инвестиционных проектов в различных отраслях экономики с общим объемом инвестиций более 100 млрд. рублей.

В текущем году мы на треть расширили границы ТОСЭР «Рузаевка». Это позволит привлечь 2,5 млрд. инвестиций и создать более 170 новых рабочих мест. Задача Правительства – обеспечить привлечение новых компаний и комплексную поддержку уже работающих предприятий.

На завершающей стадии находится создание первой в республике особой экономической зоны промышленно-производственного типа. По предварительной оценке, объем запланированных инвестиций превысит 33 млрд. рублей. Объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней составит более 5 млрд. руб. Будет создано свыше тысячи новых рабочих мест.

В качестве нашего партнера выступает один из крупнейших российских инвесторов - «АФК Система». На площадке уже приступили к созданию нового завода по производству медицинского стекла, запланированы к реализации проекты по новому светотехническому производству, производству оборудования в сфере водородных технологий и водородной энергетики, производству контейнер-заводов для малотоннажной химии и ряд других.

Обращаюсь к главам районов: необходимо предметно внедрять практику использования площадок банкротных и заброшенных предприятий для развития новых проектов с привлечением ответственных инвесторов. Уже в этом году начинается реализация проектов в пустующих корпусах «Лисмы» в Саранске и «Конвертора» в Краснослободске.

Для реализации новых проектов необходимо использовать и объекты недостроя. Приведу пример. У нас есть инвесторы, заинтересованные в реализации проекта на территории заброшенного недостроенного горнолыжного комплекса в селе Подлесная Тавла. Там очень много вопросов – состояние здания, сетей, горнолыжной инфраструктуры, земля, лесной фонд, водные объекты и многое другое.

Задача Правительства – в рамках законодательства максимально сократить сроки прохождения документов и в кратчайшие сроки реализовать значимый для республики инвестиционный проект».