Послание Главы Мордовии: В Китай необходимо направить бизнес-миссии и организовать для наших компаний Дни поставщика

«Нужно максимально использовать возможности сотрудничества с Китаем, - отметил руководитель республики. - Соглашение, которое мы планируем заключить с городом Чженьзян, должно существенно продвинуть наши отношения в экономике, образовании, энергетике, инвестициях, вопросах культурного и туристического обмена,- отметил Глава республики.

Хочу нацелить и наш МГУ на увеличение числа студентов и преподавателей из Китая, более активное использование китайской лабораторной и технической базы в интересах российских разработок.

Также в следующем году необходимо провести в Саранске мероприятие «Росмолодежи» по сотрудничеству в области молодежного предпринимательства, с приглашением бизнеса из Китая.

Аналогичный формат необходимо использовать и в области спорта. Следует активнее оформлять Соглашения о сотрудничестве с вузами и спортивными федерациями, приглашать в Мордовию сборные команды и профессиональные клубы Китая для проведения учебно-тренировочных сборов и соревнований.

Кроме того, по предложению Посольства Российской Федерации в Китае необходимо направить бизнес-миссии и организовать для наших компаний Дни поставщика в Пекине, провинциях Сычуань и Цзянси, с приглашением заинтересованных китайских предприятий и торговых сетей.

Прошу обратить внимание на Индию, которая является одной из крупнейших экономик мира. Сегодня мы уже тесно сотрудничаем в гуманитарной сфере. Так, в Мордовском госуниверситете обучаются свыше 700 студентов из Индии. Это самая многочисленная группа иностранных студентов. Для укрепления связей с Китаем и Индией необходимо задействовать ресурсы Центра индийской культуры и Общества российско-китайской дружбы, открытых в этом году в Саранске».