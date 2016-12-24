Послание Главы Мордовии: При развитии придорожной инфраструктуры можно воспользоваться опытом предпринимателей из поселка Умёт

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«Серьезные коррективы в территориальное развитие внесет строительство скоростной магистрали М-12 «Москва - Казань», - отметил Глава Мордовии. - Добраться до Саранска из Москвы теперь можно меньше, чем за 6 часов. Изменившиеся транспортные потоки потянут за собой развитие придорожной инфраструктуры, объекты придорожного сервиса, а значит, необходимо обеспечить это развитие от границы Нижегородской области до города Саранска.
Задача Правительства - оказать содействие малому и среднему бизнесу в развитии придорожных полос и соответствующей инфраструктуры. У наших активных ребят-предпринимателей из рабочего поселка Умёт есть отличный опыт в создании всеми признанной и любимой точки притяжения путешественников и водителей-дальнобойщиков.
Почему бы не реализовать аналогичный проект, только в современном формате, на мордовской части автомобильной дороги Р-158, прилегающей к федеральной трассе М-12».
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