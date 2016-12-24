В Саранске прошел молодежный форум труда

«Опыт Мордовии может быть масштабирован по всей России»
Республику с рабочим визитом посетила председатель Фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева
22 ноября на базе Спортивного комплекса «Мордовия» прошел Саранский молодежный форум труда. В нем приняли участие молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, заинтересованные в карьерном росте.
Здесь состоялась панельная дискуссия «Тенденции в развитии рынка труда на территории Республики Мордовия», проводилась обучающая программа от федеральных экспертов и была организована «Ярмарка вакансий» от ведущих предприятий Мордовии.
В рамках мероприятия наградили активных представителей рабочей молодежи. Гости форума поучаствовали в розыгрыше призов, также для них выступила кавер-группа «Весна».
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Республику с рабочим визитом посетила председатель Фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева
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