В Саранске прошел молодежный форум труда

22 ноября на базе Спортивного комплекса «Мордовия» прошел Саранский молодежный форум труда. В нем приняли участие молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, заинтересованные в карьерном росте.

Здесь состоялась панельная дискуссия «Тенденции в развитии рынка труда на территории Республики Мордовия», проводилась обучающая программа от федеральных экспертов и была организована «Ярмарка вакансий» от ведущих предприятий Мордовии.

В рамках мероприятия наградили активных представителей рабочей молодежи. Гости форума поучаствовали в розыгрыше призов, также для них выступила кавер-группа «Весна».