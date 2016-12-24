23 ноября на сцене РДК фольклорный ансамбль «Келу» представит музыкальный спектакль «Легенда о Нарчатке»



Он основан на народных легендах о мокшанской княгине Нарчатке. Во время монголо-татарского нашествия она выступила со своей ратью против войска хана Батыя. Храбрая женщина проиграла битву, но не захотела сдаваться в плен. В тяжелых доспехах она бросилась в реку Мокша и утонула. Хан Батый был восхищен смелостью Нарчатки и назвал ее женщиной-богатырем.



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