Артём Здунов встретился с многодетной семьей Буериных из Ромоданова

С многодетной семьей Буериных Глава Мордовии встречается не в первый раз. Познакомились они во время рабочей поездки Артёма Здунова в Ромодановский район летом 2021 года, когда семья строила дом. Руководитель республики тогда заехал к ним на стройплощадку, и сейчас вновь приехал в семью.



В этот раз встретились, как давние знакомые, обсудили дела семьи, успехи детей, победы в конкурсах. В своем районе супруги Буерины пользуются большим уважением как многодетные родители. Это большой труд, но и счастье тоже большое. Дети – это не только опора родителей в будущем, они будут поддержкой друг для друга, а это дорогого стоит.



Марина Владимировна и Юрий Александрович воспитывают шестерых детей. В 2021 году Марина Буерина награждена Почетным дипломом многодетной матери III степени. А в этом году Буерины стали победителями республиканского конкурса «Семья года» в номинации «Многодетная семья» и приняли участие во Всероссийском конкурсе «Семья года-2023».



Встреча с Главой Мордовии получилось очень теплой. Супруги поделились известием, что дом уже достроен, он получился уютным и таким просторным, что младшие дети нередко играют здесь в футбол. Глава семьи рассказал, что дети - спортивные, учатся хорошо. Старший сын Степан играет в хоккей и учится играть на баяне, 12-летняя Варвара делает успехи в художественной школе, а еще вместе с десятилетней Лизой тренируется в спортивном клубе по каратэ.



К сестрам присоединился и пятилетний Родион. «У меня оранжевый пояс», - гордо сообщил он и немедленно использовал по назначению полученный от Артёма Здунова в подарок мяч, продемонстрировав неплохой дриблинг.



Марина Владимировна добавила, что в райцентре построены новая школа, прекрасный детский сад, новый сквер с детской площадкой – все это очень ценно для жителей, особенно многодетных семей. В завершение встречи Буерины пригласили Артёма Здунова в гости – в новый дом, а дети получили от Главы Мордовии подарки, в том числе новогодние. Праздник же не за горами!