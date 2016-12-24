В Саранске пройдут Всероссийские соревнования по спортивной борьбе памяти Михаила Девятаева

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23 ноября в Саранске на базе спортивного комплекса «Мордовия» (ул. Строительная, д.13) пройдут Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе среди юношей до 21 года, посвященные памяти Героя Советского Союза Михаила Девятаева.
Турнир имеет многолетнюю историю и с каждым годом расширяет географию. Впервые он состоялся в 1967 году еще при жизни Михаила Девятаева. Сам Герой Советского Союза не раз посещал эти соревнования и очень любил спорт.
В этом году участниками турнира станут порядка 200 борцов из Рязанской, Московской, Нижегородской, Ульяновской, Пензенской, Саратовской, Самарской областей, республик Мордовия, Удмуртия, Башкортостан, Татарстан. Борьба будет идти в нескольких весовых категориях – от 55 до 130 кг.
Начало соревнований в 10:00. Открытие - в 13:00. Вход свободный.
Параллельно с Всероссийскими соревнованиями в столице Мордовии будет проходить республиканский турнир по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет.
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