В Мордовии дом-музей Михаила Девятаева оснастят новым оборудованием

В 2024 году планируется оснастить современным оборудованием Дом-музей Героя Советского Союза Михаила Девятаева. Технические устройства закупят в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».

Музей располагается в поселке Торбеево. Он был открыт 8 мая 1975 года в доме, где родился и жил будущий прославленный летчик-истребитель. В музее представлены два зала - этнографический и зал Великой Отечественной войны. В фонде насчитывается более 4 тысяч предметов. Основная группа экспонатов – это материалы о Михаиле Петровиче Девятаеве.

Последняя реэкспозиция в музее проводилась почти 20 лет назад, в настоящее время экспозиционно-выставочное оборудование и подача материала морально устарели и требуют обновления. Благодаря средствам, выделенным по нацпроекту, музей будет оснащен компьютерной и оргтехникой. Учреждение культуры получит современное витринное оснащение и демонстрационные стенды, а также обновится система хранения музейных предметов. Современные технологии интегрируют в постоянную экспозицию.