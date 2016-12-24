В День Победы в Саранске выступит Национальная детская симфоническая капелла

9 мая в Саранске на главной сцене Советской площади в 11.00 выступит Национальная детская симфоническая капелла и детский сводный хор республики с патриотической программой, в которой прозвучат известные произведения «Священная война», «Темная ночь», «Славься!», «Журавли», «Катюша», «День Победы».



Национальная детская симфоническая капелла была создана в Мордовии более двух лет назад под управлением Григория Певнева. Сегодня она объединяет уже более 500 молодых музыкантов и хористов школьного возраста. Это уникальный коллектив, единственный В ПФО такого масштаба, уровня подготовки и репертуарного наполнения.

Юные музыканты выступают не только на площадках республики, они уже побывали на гастролях в Пензе, Саратове, Чебоксарах и Ульяновске.