В Музее им. С.Д. Эрьзи откроется выставка известного художника-графика Ильи Богдеско

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16 ноября в Мордовском республиканском музее изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи откроется юбилейная выставка молдавского графика Ильи Богдеско (1923-2010) «Рыцарь гравюры». Она посвящена 100-летию со дня рождения известного художника.
Жители и гости Саранска смогут познакомиться с вершиной творчества народного художника СССР в области резцовой гравюры - иллюстрациями к «Дон Кихоту» Сервантеса. Богдеско работал над книгой 20 лет, изучал текст, разбирал литературу о «Дон Кихоте», знакомился с эпохой, в которой жил и творил Сервантес. Сотни эскизов и набросков, а результат - четыре десятка гравюр. Художник не пытается «рассказать» книгу, ему важно было донести саму идею.
Дон Кихот у Богдеско – фигура трагическая, над его поступками художник не иронизирует, не смеется. Он видит обреченность искренних попыток героя в одиночку помочь людям, доказать, что добро сильнее зла, что любовь может творить чудеса. Тщетно, все благородные порывы оканчиваются неудачами.
Илья Богдеско - выдающийся художник, график, иллюстратор. Мастер резцовой гравюры, знаток рукописного письма, считавший шрифт важнейшим элементом книги. Он также был автором многократно переизданного пособия «Каллиграфия».
Выставка продлится по 26 ноября.
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