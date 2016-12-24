В Музее им. С.Д. Эрьзи откроется выставка известного художника-графика Ильи Богдеско

16 ноября в Мордовском республиканском музее изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи откроется юбилейная выставка молдавского графика Ильи Богдеско (1923-2010) «Рыцарь гравюры». Она посвящена 100-летию со дня рождения известного художника.

Жители и гости Саранска смогут познакомиться с вершиной творчества народного художника СССР в области резцовой гравюры - иллюстрациями к «Дон Кихоту» Сервантеса. Богдеско работал над книгой 20 лет, изучал текст, разбирал литературу о «Дон Кихоте», знакомился с эпохой, в которой жил и творил Сервантес. Сотни эскизов и набросков, а результат - четыре десятка гравюр. Художник не пытается «рассказать» книгу, ему важно было донести саму идею.

Дон Кихот у Богдеско – фигура трагическая, над его поступками художник не иронизирует, не смеется. Он видит обреченность искренних попыток героя в одиночку помочь людям, доказать, что добро сильнее зла, что любовь может творить чудеса. Тщетно, все благородные порывы оканчиваются неудачами.

Илья Богдеско - выдающийся художник, график, иллюстратор. Мастер резцовой гравюры, знаток рукописного письма, считавший шрифт важнейшим элементом книги. Он также был автором многократно переизданного пособия «Каллиграфия».

Выставка продлится по 26 ноября.