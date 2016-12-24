Юные спортсмены Мордовии добились успеха на чемпионате и первенстве России по тхэквондо МФТ

В Санкт-Петербурге прошли чемпионат и первенство России по тхэквондо МФТ. В северной столице за награды в разных категориях, дисциплинах и возрастных группах состязались более 1500 спортсменов из 42 регионов России.

По информации Минспорта РМ, воспитанники тренера Александра Маклакова добились на соревнованиях высоких результатов. Победителями национального первенства в дисциплине «Туль» стали Тимофей Никишин и Василиса Исаева.

Серебро в спаррингах в активе Самира Богданова и Василисы Исаевой, в программе «Туль» - у Артема Исаева и Никиты Савенкова.

Бронзовыми призерами соревнований стали Антон Солович (спарринг), Максим Андронов (сила удара), Али Рамазанов, Артур Князькин, Павел Буданов, Артем Федашов (все – «Туль»).