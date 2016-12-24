Мордовия расширяет сотрудничество с Цзянсуским университетом науки и технологии

7 ноября делегация Мордовии под руководством Артёма Здунова посетила Цзянсуский университет науки и технологий в китайском городе Чжэньцзян.

Представителей республики встретила ректор вуза Цзи Чуньянь, преподаватели и студенты, для гостей провели экскурсию, также состоялось обсуждение дальнейших планов по взаимодействию.

Напомним, визит делегации Мордовии проходит в свете решений лидеров России и КНР, принятых на недавней встрече глав государств, о расширении сотрудничества между нашими странами по всем направлениям.

Мордовский госуниверситет уже несколько лет вместе с университетом науки и технологий Цзянсу успешно реализует образовательную программу двух дипломов по направлению подготовки «Теплоэнергетика и теплотехника» на английском языке – состоялось уже шесть выпусков. Делегаты из Мордовии осмотрели созданную в рамках совместного проекта международную лабораторию по использованию водородной энергии, энергетических систем судостроения и эффективности теплообменников. Артём Здунов высоко оценил возможности лаборатории: «База мощнейшая. Огаревцы здесь уже занимаются. Для будущих специалистов это бесценный опыт».

Выступая на встрече с преподавателями и студентами университета, Глава Мордовии рассказал о планах - в 2025 учебном году МГУ им. Н.П. Огарева совместно с Цзянсуским университетом науки и технологий проведет первый набор студентов в Российско-Китайский международный Институт по семи направлениям подготовки для тысячи обучающихся. Артём Здунов пояснил, что это будут новые программы в области теплоэнергетики, новых материалов, оптоэлектроники, изучения культуры и языков.

Во время общения с китайскими студентами ректору МГУ им. Н.П. Огарева Дмитрию Глушко был задан вопрос о налаживании студенческого обмена, на что он ответил: «Мордовский университет очень заинтересован в увеличении количества китайских студентов, совместно с ректоратом Цзянсуского университета мы активно работаем над созданием совместных программ обучения, в том числе стажировок».

Стоит отметить, что в ходе встречи многие китайские студенты демонстрировали отличное знание русского языка, а также русской литературы - ежегодно в университете проходят творческие конкурсы, связанные с русской культурой. Главе Мордовии показали ряд работ китайских студентов по мотивам произведений наших литературных классиков - Пушкина, Лермонтова, Толстого. Сейчас в МГУ им. Н.П. Огарева учатся 33 студента из Китая. Артем Здунов выразил уверенность, что их будет гораздо больше.

Напомним, МГУ им. Н.П. Огарева входит в Ассоциацию вузов ПФО и провинций верхнего и среднего течений реки Янцзы КНР и с октября 2023 года вступил в союз сотрудничества китайских университетов провинции Цзянсу и российских вузов.

С 2019 года в университете работает Центр китайского языка и культуры, за истекший период в программах входящей мобильности приняли участие более 80 студентов из КНР.

В ходе визита стороны детально обсудили планы дальнейшего сотрудничества.

8 ноября состоится заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы», в котором примет участие Полномочный представитель Президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.