На Рузаевской швейной фабрике появятся 120 новых рабочих мест

Заместитель Председателя Правительства Мордовии Батыр Эмеев встретился с руководителем Рузаевской швейной фабрики Алексеем Сидоровковым и обсудил с ним дальнейшее развитие предприятия. Речь в первую очередь шла о расширении производственных мощностей и увеличении объемов выпускаемой продукции.

Напомним, Рузаевская швейная фабрика входит в состав группы компаний АО «Легпромресурс» и является крупнейшей в Мордовии.

«На сегодняшний день проведена огромная работа: портфель заказов обеспечен на 5 лет. На данный момент создано 30 дополнительных рабочих мест. В 2024 году появится 120 новых, так как планируется строительство еще одного цеха.

Вместе с тем, специалистам планомерно повышают зарплату - уже на 30% и до конца года будет надбавка на 20%. Предоставляют полный соцпакет и проводят обучение. Пообщался с коллективом, все довольны.

Во время визита узнал, что ветеран труда, швея с 35 летним стажем, Ирина Николаевна, празднует свой юбилей. Поздравил лично, поблагодарил за добросовестный труд. На таких тружениках держатся фабрики и заводы, именно они обеспечивают бесперебойную работу и выводят их на новый уровень», - отметил Батыр Эмеев.