В селе Старый Город Темниковского района открылся новый Дом культуры

Новости

Долгожданное для жителей села событие состоялось 1 ноября. На открытие Дома культуры приехал Глава Мордовии Артём Здунов. На строительство и оснащение Дома культуры в Старом Городе благодаря нацпроекту «Культура» было направлено 29 млн. рублей.

В новом ДК есть концертный зал на 120 посадочных мест, библиотека, читальный зал, изостудия, студия декоративно-прикладного искусства, музей этнобыта.

Темниковский район славится культурными, национальными традициями. Здесь успешно работает множество творческих коллективов, мастеров народных промыслов.

В зрительном зале нового ДК яблоку было негде упасть - все жители пришли встретиться с Главой Мордовии. Артём Здунов поздравил всех присутствующих с таким важным для села событием.

«В Старом Городе должны оставаться старые добрые традиции, а все остальное мы должны понемногу обновлять. Я очень рад, что здесь будут работать и творческие коллективы, и мастера народно-художественных промыслов. Желаю, чтобы здесь всегда царила атмосфера творчества, чтобы сюда тянулась молодежь. Спасибо нашему Президенту Владимиру Владимировичу Путину за нацпроект - сколько клубов мы отремонтировали, построили и сколько еще сделаем вместе!»

Глава Темниковского района Олег Родайкин выразил благодарность руководителю республики за внимание и заботу: «Последние 15 лет в районе не открывалось ни одного социального объекта. Мы благодарны и Президенту, и Главе республики за этот подарок. Я уверен, что клуб будет радовать жителей села».

В открытии Дома культуры также приняли участие вице-премьер Инсаф Хайруллин и министр культуры, национальной политики и архивного дела Светлана Баулина.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
«Валда васта»

Глава Мордовии оценил благоустройство территории по бульвару Горшкова в Рузаевке

На высшем уровне

В Минске состоялась встреча Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и Главы Мордовии Артёма Здунова

Второй в России

В Саранске заработал Приволжский центр интеллектуальной собственности

1
Заказать рекламу
1
1
1