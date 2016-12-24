В селе Старый Город Темниковского района открылся новый Дом культуры

Долгожданное для жителей села событие состоялось 1 ноября. На открытие Дома культуры приехал Глава Мордовии Артём Здунов. На строительство и оснащение Дома культуры в Старом Городе благодаря нацпроекту «Культура» было направлено 29 млн. рублей.



В новом ДК есть концертный зал на 120 посадочных мест, библиотека, читальный зал, изостудия, студия декоративно-прикладного искусства, музей этнобыта.



Темниковский район славится культурными, национальными традициями. Здесь успешно работает множество творческих коллективов, мастеров народных промыслов.



В зрительном зале нового ДК яблоку было негде упасть - все жители пришли встретиться с Главой Мордовии. Артём Здунов поздравил всех присутствующих с таким важным для села событием.



«В Старом Городе должны оставаться старые добрые традиции, а все остальное мы должны понемногу обновлять. Я очень рад, что здесь будут работать и творческие коллективы, и мастера народно-художественных промыслов. Желаю, чтобы здесь всегда царила атмосфера творчества, чтобы сюда тянулась молодежь. Спасибо нашему Президенту Владимиру Владимировичу Путину за нацпроект - сколько клубов мы отремонтировали, построили и сколько еще сделаем вместе!»



Глава Темниковского района Олег Родайкин выразил благодарность руководителю республики за внимание и заботу: «Последние 15 лет в районе не открывалось ни одного социального объекта. Мы благодарны и Президенту, и Главе республики за этот подарок. Я уверен, что клуб будет радовать жителей села».



В открытии Дома культуры также приняли участие вице-премьер Инсаф Хайруллин и министр культуры, национальной политики и архивного дела Светлана Баулина.