В Рузаевке на Привокзальной площади установили бюст адмирала Федора Ушакова

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В Минске состоялась встреча Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и Главы Мордовии Артёма Здунова
В годовщину основания Российского военно-морского флота в Рузаевке прошло открытие бюста выдающегося флотоводца, адмирала Федора Ушакова. Скульптурная композиция разместилась на Привокзальной площади.
За время командования флотом Федор Ушаков не потерпел в морских баталиях ни одного поражения, не потерял ни одного корабля и ни один моряк под его началом не попал в плен.
По информации МЧС по РМ, на церемонии открытия было много школьников - морских кадет школы №5 Рузаевки. Они с гордостью держали флаги страны, республики и военно-морского флота.
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В Минске состоялась встреча Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и Главы Мордовии Артёма Здунова
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