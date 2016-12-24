В Рузаевке на Привокзальной площади установили бюст адмирала Федора Ушакова

В годовщину основания Российского военно-морского флота в Рузаевке прошло открытие бюста выдающегося флотоводца, адмирала Федора Ушакова. Скульптурная композиция разместилась на Привокзальной площади.



За время командования флотом Федор Ушаков не потерпел в морских баталиях ни одного поражения, не потерял ни одного корабля и ни один моряк под его началом не попал в плен.

По информации МЧС по РМ, на церемонии открытия было много школьников - морских кадет школы №5 Рузаевки. Они с гордостью держали флаги страны, республики и военно-морского флота.