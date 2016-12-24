В Темниковском районе откроется еще один сельский Дом культуры

Культура

По информации Министерства культуры, национальной политики и архивного дела РМ, 1 ноября состоится торжественное открытие сельского Дома культуры в селе Старый город Темниковского района. Строительство объекта велось с 2022 года в рамках соответствующего национального проекта. 

В новом Доме культуры имеется концертный зал на 120 мест, выставочное пространство в фойе, кабинеты для кружковых занятий, библиотека, вокальная студия, студия декоративно-прикладного творчества.

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