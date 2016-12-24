В Атюрьево открылся пятнадцатый в Мордовии Центр общения старшего поколения

По информации регионального отделения Социального фонда России, Атюрьевский Центр располагает всем необходимым для полезного и приятного времяпрепровождения пожилых людей. Здесь есть компьютерный уголок, где можно проводить уроки финансовой и компьютерной грамотности, место для творчества, библиотека, пространство для настольных игр и чаепитий.



Управляющий отделением Социального фонда по РМ Владимир Василькин уверен, что Центр станет любимым местом встреч для жителей благородного возраста. «Сегодня я увидел ваше искреннее желание приходить в наш Центр, воплощать на его площадке новые идеи, заниматься творчеством и саморазвитием, находить товарищей по духу и завязывать крепкую дружбу», — сказал он.



Глава района Сергей Ермолаев в свою очередь отметил, что в Атюрьево проживают активные пенсионеры. - «Открытие Центра общения — отличная возможность для самореализации пожилых. Совместно с ОСФР мы уже наметили план самых разных мероприятий здесь».



Центр ждет своих посетителей в рамках работы клиентской службы СФР по адресу: с. Атюрьево, ул. Коммунистическая, д. 10.