В финал окружного конкурса «Лидеры России» вышли представители Мордовии

27 октября 2023 года в Нижнем Новгороде стартовал окружной финал пятого сезона конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – для управленцев Приволжского федерального округа. В первый день конкурсанты участвовали в социальной программе. Они провели уроки лидерства для школьников, встретились с экспертами кадрового агентства АНО «Россия – страна возможностей», прошли собеседование с крупными работодателями и пообщались с финалистами прошлых сезонов. В субботу начнутся оценочные мероприятия, а итоги окружного финала будут подведены 29 октября.

С 27 по 29 октября 2023 года в Нижнем Новгороде проходит окружной финал пятого конкурса «Лидеры России». Его участниками стали более 400 управленцев из всех 14 регионов Приволжского федерального округа, которые успешно преодолели дистанционный этап и выполнили региональные задания от глав субъектов РФ. Всего в оргкомитет пятого конкурса «Лидеры России» поступило свыше 24 тыс. заявок из ПФО.

В юбилейном сезоне впервые на окружных финалах конкурсанты проводят мастер-классы «Уроки лидерства. Ценностные ориентиры». В Нижнем Новгороде управленцы побывали в 77 учебных заведениях, где дали в общей сложности более 200 мастер-классов. Управленцы рассказали школьникам о традиционных духовно-нравственных ценностях, закрепленных в 2022 году указом Президента России, гражданской активности и профессиональном опыте. Участниками уроков лидерства стали свыше 5,2 тыс. учеников 7-11 классов. В организации мастер-классов помогли клуб Лидеров России «Эльбрус» и Движение Первых.

«Раньше я никогда не проводил уроки в школе и очень рад, что дети оценили мой первый педагогический опыт. Теперь гораздо лучше понимаю всю ценность труда учителей: завладеть вниманием аудитории и доступно раскрыть тему – это сложно и дорогого стоит. Сегодня мы обсуждали с молодежью, как принимать верные решения в жизни, руководствуясь своими духовно-нравственными ценностями. Ребята очень точно уловили смыслы, и у нас получился интересный разговор. Лично для меня особую ценность представляет взаимоуважение, саморазвитие и все то, что позволяет приносить пользу окружающим, начиная с семьи и коллег и заканчивая обществом в целом. Именно по этим причинам я участвую в конкурсе «Лидеры России», – отметил финалист Дмитрий Пекунов из Казани. Он провел урок лидерства в МАОУ № 186 «Авторская академическая школа» в паре с коллегой по конкурсу Александром Карпычевым из Нижнего Новгорода.

«Идею проведения уроков о духовно-нравственных ценностях в школах я считаю замечательной, потому что финалисты «Лидеров России» для этого мотивированы и могут поделиться с молодежью личным опытом в принятии важных жизненных и профессиональных решений. Ученики быстро ухватили главную мысль и заинтересовались темой, что было понятно по их ответам и поведению. С удовольствием бы повторил этот опыт. Для меня одна из главнейших ценностей – саморазвитие, поэтому я пришел на конкурс «Лидеры России» и хочу победить», – отметил финалист Александр Карпычев.

Окружной финал конкурса «Лидеры России» проходит на площадке центрального выставочного центра «Нижегородская ярмарка». Сегодня во второй половине дня состоялись собеседования с крупными работодателями, встречи с экспертами кадрового агентства АНО «Россия – страна возможностей» и деловое общение участников. Конкурс «Лидеры России» в статусе партнеров поддерживают: ОАО «РЖД», ПАО Сбербанк, ПАО «Газпром нефть», ПАО «Ростелеком», ПАО «Федеральная сетевая компания – Россети», Госкорпорация «Росатом», Госкорпорация «Роскосмос», ПАО «ГМК «Норильский Никель», Госкорпорация «Ростех», ПАО «Интер РАО», ПАО «РусГидро», а также Российский фонд прямых инвестиций, АО «Банк ДОМ.РФ», АНО ДПО «Академия ПСБ», АО «ОПК», АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга», ООО «Альпина Паблишер», ООО «ЛитРес» и генеральный технический партнер – технологическая корпорация VK.

В субботу, 28 октября, состоится открытие финала и начнутся конкурсные мероприятия. В пятом сезоне эксперты оценивают, как участники проявляют себя в разных управленческих ролях. В воскресенье состоится продолжение конкурсных испытаний и будут подведены итоги. Награждение победителей пройдет в торжественной обстановке в Нижегородском ТЮЗе.

Окружные финалы пятого конкурса «Лидеры России» уже прошли в СЗФО, СФО, УФО и ДФО. После ПФО очные испытания пройдут в СКФО (10-12 ноября, Пятигорск). Затем 24-26 ноября в Ростове-на-Дону встретятся конкурсанты ЮФО и новых регионов РФ: Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Завершится серия окружных финалов 6-10 декабря в Москве: на одной площадке с управленцами ЦФО оценочные мероприятия пройдут зарубежные участники.

По итогам окружных финалов определятся 300 суперфиналистов пятого сезона. Имена победителей юбилейного конкурса управленцев «Лидеры России» станут известны в 2024 году.

Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению Президента Российской Федерации. В апреле 2023 года стартовал пятый сезон проекта. За все время на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок из 150 стран мира.