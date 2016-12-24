Жителям Мордовии предлагают написать «Большой этнографический диктант»

С 3 по 8 ноября вновь пройдет Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». Организатором этнографического диктанта в Мордовии является Поволжский центр культур финно-угорских народов при поддержке Министерства культуры, национальной политики и архивного дела РМ.

Для непосредственного участия в диктанте все желающие приглашаются 7 ноября в Национальную библиотеку им. А.С. Пушкина. Начало написания диктанта – 13.00 ч.

Отдельной площадкой проведения диктанта в республике станет Центр национальной культуры и ремесел Атяшевского района, где акция пройдет также в «живом» формате 3 ноября в 10.00 ч.

Задания для участников до 16 лет состоят из 20 общефедеральных вопросов. Для участников старше 16 лет диктант насчитывает уже 30 вопросов - 20 общих для всех и 10 уникальных для каждого региона России. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100. Время прохождения – 45 минут.

Ответить на вопросы в онлайн формате можно с 3 по 8 ноября на официальном сайте www.miretno.ru.

Сертификат участника с указанием результатов формируется сразу после прохождения диктанта в электронном виде.