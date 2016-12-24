Артём Здунов возглавил одну из секций на Всероссийском идеологическом форуме

23 октября в Санкт-Петербурге стартовал Всероссийский идеологический форум международной общественной организации «Всемирный русский народный собор».



В его работе принимают участие государственные и общественные деятели, церковные иерархи, эксперты и ученые. Глава Мордовии Артём Здунов возглавил одну из семи секций форума - «Идеологические основы демографической и семейной политики».



«Наша секция посвящена идеологическим основам самих основ жизни – семье, демографии, детям, их воспитанию, - подчеркнул Глава республики, приветствуя участников секции. - У нас на руках статистика, мы прекрасно представляем, что происходит в регионах, мы оказались в непростой демографической ситуации, у нас очень низкая рождаемость. Поэтому нам надо понимать, что с этим делать. Здесь мы работаем совместно с Русской православной церковью, предпринимаем определенные шаги, которые помогут улучшить ситуацию».



Артём Здунов отметил, что негативное влияние на демографию продолжает оказывать агрессивная западная пропаганда нетрадиционных отношений, феминизма, «свободы от детей» и прочих вредоносных идей. Все это влияет на ценностные установки и мировоззрение подрастающего поколения. Глава Мордовии подчеркнул: изменить ситуацию можно, объединив усилия государственных структур и общественных организаций в вопросах духовно-нравственного воспитания, поддержки традиционных семейных устоев, патриотических основ.



На уровне республики работа проводится единым идеологическим фронтом, в тесном взаимодействии с Русской православной церковью, мусульманским сообществом, другими традиционными конфессиями, со всеми общественными институтами, НКО, социально ответственным бизнесом. Реализуются инициативы для поддержки полной, многодетной семьи, проводятся мероприятия по укреплению семейных ценностей, развитию системы военно-патриотического воспитания, массового спорта.



Совместно с благотворительным фондом «Женщины за жизнь» запущен проект «Здравствуй, мама». Он разработан совместно с Общественной палатой России, вошел в ТОП-10 лучших инициатив форума «Сильные идеи для нового времени» и был представлен Президенту России на форуме Агентства стратегических инициатив. Также этот проект поддержал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.



Результаты уже есть – за год количество абортов в республике снизилось на 42%, а за последние три года их число сократилось в полтора раза. Сейчас проект Мордовии успешно масштабируют другие регионы. Партия «Единая Россия» направила рекомендации по его внедрению в Минздрав, Минтруд России и субъекты страны.



Артём Здунов отметил, что эта работа только начинается, призвал поддержать инициативы региона и пригласил участников секции на Национальный демографический форум, который пройдет в Мордовии в следующем году.

На секции также выступили представители федеральных и региональных законодательных органов, общественных организаций, медицинского сообщества, Русской православной церкви.